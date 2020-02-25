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      На Одещині злочинці з нашивками "СБУ" пограбували підприємця

      -
      Фальшиві поліцейські пограбували одеського підприємця / uain.press

      В Одеській області грабіжники в спецодязі СБУ пограбували місцевого підприємця на 100 тисяч гривень.

      Інцидент стався у селі Холодна Балка на Одещині, повідомляє УНН.

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      Шестеро невідомих у спецодязі з нашивками "поліція" та "СБУ" проникли до приватного будинку місцевого підприємця. Власник будинку займається торгівлею паливно-мастильними матеріалами.

      На той момент у будинку перебували 57-річний господар, його 28-річний син та 29-річний пасинок, а також двоє їхніх друзів.

      Злочинці погрожували всім пістолетом та змусили господаря віддати 100 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "розбій".

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Одеси Кримінальні новини Кримінал
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