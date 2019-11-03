На Одещині знайшли мертвою зниклу 14-річну дівчинку

Зниклу 2 листопада 14-річну дівчинку знайшли мертвою в лісосмузі на території Лиманського району Одещини. На її тілі були ознаки того, що смерть дівчинки була насильницькою.

Про те, що донька пішла з друзями гуляти та до вечора не повернулася додому, сповістила до поліції матір юначки. На пошуки дівчини був орієнтований весь особовий склад поліції, повідомили правоохоронці.

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Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дівчини. Вони також розшукали та опитали осіб, із якими юначка була вчора. Ті розповіли, що усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчина кудись пішла з неповнолітнім з їхньої ж компанії. Не дочекавшись повернення дівчини та хлопця, решта приятелів роз’їхалася по домівках.

Дівчину шукали цілу ніч, а вранці 3 листопада знайшли мертвою у лісосмузі.

Поліцейські вже встановили особу хлопця, з яким дівчина пішла від компанії, і шукає його. Правоохоронці розслідувають справу як умисне вбивство.



Місце, де поліція знайшла мертвою 14-річну дівчинку на Одещині