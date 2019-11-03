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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      На Одещині знайшли мертвою зниклу 14-річну дівчинку

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      14-річну зниклу дівчину знайшли мертвою в лісосмузі на Одещині
      14-річну зниклу дівчину знайшли мертвою в лісосмузі на Одещині / npu.gov.ua

      Зниклу 2 листопада 14-річну дівчинку знайшли мертвою в лісосмузі на території Лиманського району Одещини. На її тілі були ознаки того, що смерть дівчинки була насильницькою.

      Про те, що донька пішла з друзями гуляти та до вечора не повернулася додому, сповістила до поліції матір юначки. На пошуки дівчини був орієнтований весь особовий склад поліції, повідомили правоохоронці.

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      Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дівчини. Вони також розшукали та опитали осіб, із якими юначка була вчора. Ті розповіли, що усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчина кудись пішла з неповнолітнім з їхньої ж компанії. Не дочекавшись повернення дівчини та хлопця, решта приятелів роз’їхалася по домівках.

      Дівчину шукали цілу ніч, а вранці 3 листопада знайшли мертвою у лісосмузі.

      Поліцейські вже встановили особу хлопця, з яким дівчина пішла від компанії, і шукає його. Правоохоронці розслідувають справу як умисне вбивство.

      Одещина знайшли мертвою 14-річну дівчинку
      Місце, де поліція знайшла мертвою 14-річну дівчинку на Одещині

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Жертви Розслідування Новини Одеси
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