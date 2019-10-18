На Одещині знайшли радіоактивне обладнання, випромінювання якого перевищувало норму у 500 разів

У місті Южне Одеської області Служба безпеки України виявила та усунула потенційну загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

Правоохоронці з'ясували, що в одному з виробничих приміщень місцевого державного науково-виробничого центру зберігаються небезпечні предмети, що є джерелом потужного радіоактивного випромінювання. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Можливе транспортування предметів за межі місця зберігання могла призвести до радіоактивного забруднення навколишньої території і завдати шкоди місцевим жителям. Поблизу об'єкту знаходиться морський торговий порт. Тому існувала потенційна загроза поширення радіації за кордон.

Зараз небезпечне обладнання до утилізації передано на відповідальне зберігання спеціалізованому державному підприємству. Для усунення потенційної загрози на підприємстві проведена додаткова дезактивація. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

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