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      На Одещині знайшли радіоактивне обладнання, випромінювання якого перевищувало норму у 500 разів

      1023 Читать новость на русском
      Правоохоронцям вдалось усунути загрозу поширення радіації
      Правоохоронцям вдалось усунути загрозу поширення радіації / ssu.gov.ua

      У місті Южне Одеської області Служба безпеки України виявила та усунула потенційну загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

      Правоохоронці з'ясували, що в одному з виробничих приміщень місцевого державного науково-виробничого центру зберігаються небезпечні предмети, що є джерелом потужного радіоактивного випромінювання. Про це інформує пресслужба СБУ.

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      Можливе транспортування предметів за межі місця зберігання могла призвести до радіоактивного забруднення навколишньої території і завдати шкоди місцевим жителям. Поблизу об'єкту знаходиться морський торговий порт. Тому існувала потенційна загроза поширення радіації за кордон.

      Зараз небезпечне обладнання до утилізації передано на відповідальне зберігання спеціалізованому державному підприємству. Для усунення потенційної загрози на підприємстві проведена додаткова дезактивація. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

      Який зараз рівень радіації в Чорнобильській зоні та чим небезпечні радіонукліди

      blog_ava
      Менопауза: коли починається, симптоми та наслідки
      сьогодні
      8311
      Теги: Новини України Новини Одеси СБУ
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