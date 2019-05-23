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      На Одещині знайшли вбитим політика з невизнаного Придністров'я

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      Поліція розшукує нападників
      Поліція розшукує нападників / 24 канал

      У селі Вапнярка, що на Одещині, знайшли мертвим чоловіка зі слідами насильницької смерті. Джерела стверджують, що йдеться про політика невизнаного Придністров'я Андрія Безбабченка.

      Інформацію про вбивство у коментарі 24 каналу підтвердили у прес-службі Нацполіції в Одеській області. Правоохоронці з'ясовують обставини подій та вживають заходів щодо встановлення осіб, які вчинили злочин. За даним фактом розпочате кримінальне провадження одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України – ст. 115 ("Умисне вбивство"), 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом") і 187 ("Розбій"). Офіційно повідомляти прізвище загиблого у прес-службі відмовились. 

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      За словами джерела у правоохоронних органах, вбитим є 55-річний громадянин Молдови Андрій Безбабченко –глава адміністрації Тирасполя (столиця невизнаного Придністров'я) у 2012-2016 роках. Він також був директором ТОВ "Тираспольська інвестиційна будівельна компанія" і депутатом Тираспольської міської ради, пише УНІАН.

      Його знайшли із з'язаними руками та слідами побоїв на обличчі. Тіло лежало неподалік автомобіля Infiniti. Про зникнення Безбабченка повідомила жінка. 

      В Україні чоловік проживав нібито після поразки Євгена Шевчука. У 2016 році Безбабченко брав участь у його виборчій кампанії у боротьбі за посаду президента ПМР.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Одеси Поліція Жертви Придністров'я Молдова
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