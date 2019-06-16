На Одещині зникла 11-річна дівчинка: з'явилися деталі

На Одещині вже четверту добу шукають 11-річну Дарину Лук'яненко з селища Іванівка. 13 червня камери відеоспостереження зафіксували, як вона прямувала до танцювального гуртка. Після цього її ніхто не бачив.

Ввечері батьки почали дзвонити дитині, та її телефон вже був вимкнений. Тоді вони зателефонували її друзям. Ті розповіли, що на танцях Дарини не було, повідомляє "ТСН".

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Центральна точка пошуків – за 300 метрів від ринку. Припускають, що саме там зникла дівчинка. Адже мешканці двох найближчих будинків чули крик приблизно тоді, коли вулицею мала проходити Дарина. Там же ж втрачає слід й пошуковий собака.

Був такий істеричний крик, на який не можна було не звернути уваги. Так кричать лише при таких якихось ситуаціях, це – крик жаху,

– розповіла місцева мешканка Валентина Корінна.

Крик почув й дідусь дитини, Анатолій. Спочатку він подумав, що на дитину напали бездомні собаки. Кинувся на допомогу, та коли прибіг на вулицю, то Дарини там вже не було.

"Добігаю до самої дороги, нікого немає. Почав уважно дивитися кущі, перевірив покинутий будинок, що навпроти. Там жоден кущик не пошкоджений. Крик був безперервний, десь з хвилину", – зазначив він.



Дарину Лук'яненко шукають вже четверту добу

Згодом у виданні "Думская" повідомили, що дівчинка вела прямий ефір в Instagram до того, як хтось її покликав. Таке відео у соцмережі зникає за добу, зараз поліція намагається його отримати.

Відомо, що Дарина Лук'яненко худорлявої статури, з довгим русявим волоссям і карими очима. На танці пішла у білій футболці, рожевих шортах та чорних сандалях. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять негайно повідомляти у поліцію.

До пошуків Дарини залучили сотні нацгвардійців, волонтерів, десятки рятувальників й навіть авіацію з місцевого авіаклубу та водолазів. Правоохоронці прочісують усі поля, посадки, яри та занедбані будівлі. На в’їзді до Іванівки працюють пости поліції.