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Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Олексій Чибісов

На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G

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У
У "ДНР" незаконно катаються представники Huawei / cnews.ru

На ринку мобільного зв'язку на окупованих територіях створили ситуацію, в якій виграє будь-яка компанія, яка зголоситься порушити українські закони та налагодить хоч якусь адекватну роботу.

Наразі працює лише "Фенікс", що фактично є віджатим ще у 2014-му "Київстаром". Але раду захопленому росіяни та їх місцеві ставленики традиційно не дали, то ж ця компанія, де-факто, послуг не надає. Додзвонитися можна навіть не з десятої спроби, а хіба що із сотої. Про якийсь інтернет взагалі доцільно промовчати – EDGE днем із вогнем не знайдеш. Тотальне середньовіччя, не інакше.

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А сталося це спочатку через розрізаний кабель Vodafone, а потім проросійські бойовики збагнули, що при відсутності стабільного мобільного зв'язку мешканці радіють тому, що є. Всі кинулися розгрібати стартові пакети "Фенікса", а ціни на них миттєво злетіли. Захарченко та його свита разом із російськими кураторами за кілька днів збагатилися настільки, що навіть по мірках грабіжників цілого вкрай забезпеченого регіону це було суттєво.

І після цього апаратуру "Водафону" просто знеструмили. А навіщо ця конкуренція? Втім, скосити грошей з проекту "Фенікс" вдасться лише тимчасово.

Вже влітку на окупованих територіях може з'явитися новий мобільний оператор із зв'язком за технологією 4G. Так, ви не помилилися. Саме тому всі спроби Києва та ОБСЕ налагодити роботу Vodafone приречені на провал – ніхто не дасть працювати українському провайдерові, коли на підході власний. Тільки монополія, тільки "русский мир"! Втім, цілком можливо, що 4G зв'язок реалізовуватиме той самий "Фенікс".

І можна було б поставити хрест на потугах росіян налагодити щось технологічне, оскільки крім півнів з лайна вони ні на що не здатні. Проте до цього проекту причетні надпотужні топові світові компанії – Tele2 та Huawei. ТОВ "Теле2 Мобайл" підписали угоду про надання інтернет трафіку ростовській фірмі "Компанія зв’язку". Саме вона є прокладкою для постачання послуг на окуповані території Донеччини.

"Теле2" – шведська корпорація, яка вже 17 років працює у Росії як мобільний оператор, а з 2014-го почала займатися будівництвом мереж 4G.

І якщо у Стокгольмі можуть не знати, нащо ростівчанам здалася та технологія LTE, то із китайцями все не так. ТОВ "Компанія зв’язку" також виступає замовником роботи працівників Huawei Technologies Co. Ltd, однак робітники останньої катаються напряму на окуповані території.

З Шеньчженя до Донецька ще 20 січня прибули 12 монтажників разом із обладнанням. Впродовж двох місяців вони займаються налагодженням апаратури. Сьогодні вони мають покинути недореспубліку.

Коли саме у окупованому Донецьку з’явиться 4G? Точно не відомо, однак представники Huawei планують нове відрядження своїх співробітників. На початку червня 2018-го у "міністерстві зв’язку" окупованої Донеччини очікують на прибуття громадян Китаю, які продовжать свою роботу. Кажуть, вже до кінця року на окупованій території буде серйозний мобільний оператор. Кому він належить, поки що невідомо. Звісно ж такий масштабний проект ніяк не можуть провернути звичайні підприємці з Ростова-на-Дону. За цим стоїть хтось набагато впливовіший, хто вхожий до Кремля.

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Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Україна – Росія Інтернет мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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