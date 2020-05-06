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      На піщаному кар’єрі на Харківщині загинула 8-річна дівчинка: подробиці

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      На піщаному кар’єрі на Харківщині загинула 8-річна дівчинка
      На піщаному кар'єрі загинула дитина / Ілюстративне фото / 2day.kh.ua

      На піщаному кар’єрі, що розташований поблизу Золочева на Харківщині, сталася трагедія. Там діти, які гралися поблизу, потрапили під обвал: їх засипало піском.

      Інцидент трапився близько 15:20. Як вдалося встановити поліції, що прибула на місце, поблизу піщаного кар’єру у супроводі батьків гралися троє неповнолітніх дітей п’яти, восьми та дев’яти років. Про це інформує пресслужба Нацполіції регіону.

      Поблизу Золочева нещодавно трапилась інша трагедія На Харківщині пів тисячі людей шукали 6-річну Мілану Шевельову: її знайшли мертвою

      Обвал ґрунту стався раптово. Дітей засипало піском. Двох із них вдалося дістати відразу, а восьмирічну дівчинку знайшли під завалом лише через 15 – 20 хвилин без свідомості,
      – мовиться у повідомленні.

      Дитину намагалися врятувати медики, однак не вдалося.

      Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Відомості про нещасний випадок внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

      Де сталася трагедія: Золочів на карті 

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Харкова Жертви Поліція Діти і неповнолітні
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