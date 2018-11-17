На окупованій Луганщині страйки та звільнення серед шахтарів: у мережі з'явилися документи

На шахті "Партизанська" на окупованій Луганщині шахтарі влаштували страйк через невиплату зарплати. Згодом проросійські бойовики звільнили організаторів акції.

Про це повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

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Лисянський зазначив, що в мережі з’явився документ про звільнення чотирьох шахтарів, достовірність якого він не може підтвердити, але може підтвердити інформацію про звільнення організаторів страйку.

Зазначає, що ще 29 жовтня 18 гірників відмовилися підійматися на поверхню через систематичну невиплату заробітної плати.

Звільнити гірників вирішили після так званих виборів незаконного збройного формування "ЛНР", аби не створювати протестних настроїв,

– зазначив представник омбудсмена.

Так, за словами Лисянського, шахта "Партизанська" раніше належить до ДП "Антрацит", до складу якого входила й шахта "Комсомольська". Ці шахти видобувають дуже високоякісне вугілля марки А (антрацит)".