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      На скільки знизився транзит газу Україною: дані Оператора ГТС

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      Обсяги транзиту значно зменшились / Lenta.ua

      За перший квартал 2020 року Оператор ГТС протранзитував 11,1 мільярда кубометрів газу. Це на 53% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

      Якщо порівняти обсяги транзиту за значеннями 2014-2019 років, то вони зменшились фактично удвічі, інформує пресслужба Оператора ГТС України.

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      З початку року розпочала діяти нова транзитна угода згідно з якою ПАТ "Газпром" оплатив потужності для транзиту газу з Росії в розрахунку 65 мільярдів кубометрів на рік.


      Інформація щодо обсягів транзиту за 2014-2020 роки / Фото Оператора ГТС

      Окрім цього, у першому кварталі цього року діє послуга short-haul – це можливість замовляти транзит газу між країнами Євросоюзу через українські газотранспортні системи. Такою послугою вже скористався один з німецьких енергетичних трейдерів за маршрутом Угорщина – Словаччина.

      Загалом за січень-березень 2020 року в західному напрямку було протранзитовано 9,8 мільярда кубометрів газу – це на 42% менше, ніж за січень-березень 2019 року.

      Щодо південного напрямку, то обсяг транзиту з початку року склав 1,2 мільярда кубометрів газу – на 70% менше, ніж минулоріч.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Газпром Газ ГТС
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