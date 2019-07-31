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      На стінах Херсонської міськради намалювали послання вбивцям Катерини Гандзюк: фото

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      На Херсонській міськраді написали: "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані"
      На Херсонській міськраді написали: "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані" / Фото з Facebook

      У річницю нападу на активістку Катерину Гандзюк на стінах Херсонської міськради написали "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані". Активісти обіцяють "не злізати", поки винуватці не опиняться у в'язниці.

      Про послання для вбивць херсонської активістки повідомляє група "Хто замовив Катю Гандзюк?" у соціальній мережі Facebook.

      Важливо: Вбивство Гандзюк: "хворий" підозрюваний в організації вбивства розважався на футболі

      Під постом розв'язалась словесна перепалка між адвокатом Масі Найємом та заступником генпрокурора Юрія Луценка Олександром Черевком. Початком суперечки став коментар юриста про те, що Юрій Луценко має стати символом "вбивства" справи.

      У відповідь Черевко запитав, чи Масі Найєм взагалі читав звіт тимчасової слідчої комісії.

      До слова: Вбивство Гандзюк: причетність Мангера та Левіна більше не розслідують

      Що вам не вистачає, щоб визнати, що продали справу? Страх, що ті, хто сплатив, доженуть? Зникніть. Ви – частина клану прокурорської мафії. Ви минуле. Поваги до вас нуль. Біжіть до татка, там дадуть за коментар трішки смаколиків,
      – заявив Найєм.

      Вбивство Катерини Гандзюк, суперечка адвоката і заступника Луценка
      Суперечка між Найємом і Черевком / скріншот з коментарів

      До слова, батько покійної Катерини Гандзюк Віктор саме Черевка звинувачував у "зливі" судово-медичної експертизи тіла активістки.

      Це аморально, дико, неприпустимо. Автори "зливу" пани Луценко та Черевко. Не папарацці, не журналюги-авантюристи, а генеральний прокурор країни та його помічник,
      – заявив Віктор Гандзюк.

      Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

      Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

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      Теги: Новини України Новини Херсона Справа Катерини Гандзюк Новини політики Активісти ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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