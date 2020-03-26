На трасі Київ – Одеса фура зіткнулася з двома автобусами: є жертви

ДТП трапилася на 54 кілометрі автодороги Київ – Одеса. Зіткнулися вантажний автомобіль Merсedes і два автобуси "ПАЗ" вранці 26 березня.

Загинули 2 водіїв, ще 4 людей отримали травми, повідомили у пресслужбі ДСНС Київщини.

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Рятувальники витягнули потерпілих за допомогою гідравлічного інструмента. Потерпілим надають медичну допомогу.

Наразі поліція з’ясовує обставини ДТП.

Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році?В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині.



За 2019 рік унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.