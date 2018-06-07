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На трасі "Київ – Одеса" п'яний водій на кабріолеті кидався у патрульних пляшками: відео

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На трасі "Київ – Одеса" п'яний водій кидався у патрульних пляшками
На трасі "Київ – Одеса" п'яний водій кидався у патрульних пляшками / Ілюстративне фото

Інцидент стався у середу, 6 червня, на трасі “Київ – Одеса ”. До поліції звернулись працівники АЗС та повідомили, що невідомий чоловік в стані алкогольного сп'яніння в магазині відкрито заволодів елітним алкогольним напоєм та тютюновими виробами й намагається втекти на автівці.

Про це повідрмляє прес-служба патрульної поліції. 

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"Патрульні за допомогою спецсигналів надали вимогу щодо зупинки транспортного засобу, але водій збільшив швидкість руху, ігноруючи законну вимогу поліцейських", – розповідають про інцидент у поліції. 

Зазначається, що, рухаючись, водій кидався скляними пляшками та іншими сторонніми предметами, чим наніс механічні пошкодження службовому автомобілю патрульних.

Переслідуючи автівку, патрульні намагались найнебезпечнішим способом зупинити водія, котрий рухався у відкритому автомобілі по типу «кабріолет» на великій швидкості.

Автомобіль Volkswagen Golf було зупинено на 300-му км автодороги "Київ — Одеса": патрульні попередили водія про можливість застосування вогнепальної зброї, після чого він зупинив свій транспортний засіб,
– зазначають у поліції. 

На порушника складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння) та ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку).

Дивіться відео як на трасі "Київ-Одеса" п’яний чоловік викрав на АЗС алкоголь і тікав на кабріолеті

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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