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      На трасі під Харковом пасажирський автобус влетів у вантажівку: фото

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      Потрощений пасажирський автобус
      Потрощений пасажирський автобус / пресслужба Нацполіції

      Аварія трапилася на світлофорі. Вантажівка, що їхала перед автобусом, зупинилася на червоне світло. На повній швидкості у неї врізався автобус.

      Його водій запевняє – відмовили гальма. В автобуса повністю тріснуло лобове скло та "зім’ялася" передня частина, розташована поруч із виходом. Про аварію інформує пресслужба Нацполіції області.

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      На щастя, жертв немає, втім, на лікарняному ліжку опинився другий водій автобуса, котрий їхав на передньому сидінні. 47-річний чоловік був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

      автобус ДТП Харків шосе
      Потрощений автобус на трасі під Харковом/ фото пресслужба Нацполіції

      ДТП Харків
      Вантажівку теж "пом'яло" від удару/ фото пресслужба Нацполіції

      Аварія трапилася близько 15:00 на автодорозі у селищі Лісне Дергачівського району. Воно розташоване за 15 кілометрів від Харкова.

      Інформація про подію зареєстрована у Дергачівському відділі поліції. Триває перевірка.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Харкова Постраждалі Поліція
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