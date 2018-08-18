На учасника ЛГБТ-параду в Одесі напали невідомі: поліція затримала двох чоловіків

У суботу, 18 серпня, в Одесі працівники поліції затримали двох чоловіків, які напали на учасника ЛГБТ-параду, який повинен цього дня відбутися в місті. Затриманих доставили до Приморського райвідділу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

"До Приморського відділу поліції в м. Одеса працівниками поліції доставлено двох чоловіків, які скоювали хуліганські дії в центрі міста, вдаривши перехожого. Наразі встановлюється особи учасників конфлікту та обставини скоєного", – мовиться у повідомленні правоохоронців.

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Зазначимо, що з 16 по 19 серпня квір-культура проводить в Одесі низку заходів, серед яких круглі столи, конференції і т. д. Крім того, організатори планують провести ЛГБТ-парад "Одеса прайд" за маршрутом від Воронцовського провулка до центрального РАЦСу на вул. Рішельєвській.

Спершу захід був запланований на неділю, 19 серпня, проте потім його перенесли на суботній ранок. Інформацію про марш традиційно негативно сприйняли активісти низки націоналістичних організацій.