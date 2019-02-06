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      На виборах до Виконкому УЄФА Андрія Павелка підтримали Бубка, Кличко, Шевченко, Бєланов і Блохін

      64 Читать новость на русском
      Андрій Павелко
      Андрій Павелко / footboom.com

      Підтримку кандидатури президента Федерації футболу України Андрія Павелка на майбутніх виборах нових членів Виконавчого комітету УЄФА висловили багаторазовий світовий рекордсмен, президент НОК Сергій Бубка.

      Також підтримав його Герой України, екс-чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко, Герой України, володар "Золотого м’яча"-2004 Андрій Шевченко, володар "Золотого м’яча"-1986 Ігор Бєланов, володар "Золотого м’яча"-1975 Олег Блохін. Про це інформує прес-служба ФФУ, передає Footboom.

      Відповідні листи були адресовані ФФУ та керівникам футбольних асоціацій країн Європи.

      "Футбол найпопулярніший вид спорту на планеті, і надзвичайно важливо, щоб його розвитком займалися люди, які дійсно живуть футболом і мріють про підкорення нових футбольних вершин. Андрій Павелко вже довів, що вміє втілювати в життя найсміливіші задуми заради розвитку футболу на всіх рівнях  від дитячого до професіонального", зазначив у своєму листі Сергій Бубка.

      "Уміння ефективно працювати в команді та вирішувати найскладніші завдання є однією із сильних рис Андрія Павелка. Разом нам вдалося організувати в Києві незабутнє футбольне свято фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2018. І наша спільна з ФФУ команда готова до реалізації нових футбольних проектів найвищого рівня в майбутньому", йдеться у зверненні Віталія Кличка.

      "Важливо, що, очоливши ФФУ, Андрій Павелко, серед іншого, акцентував увагу на розвитку футболу в регіонах нашої держави. Україна завжди була багата футбольними талантами. Тому впевнений, що активний розвиток спортивної інфраструктури в майбутньому допоможе нам виховати гравців, які серйозно посилять і провідні футбольні клуби, і національну збірну України".  упевнений Андрій Шевченко.

      "Мені особисто імпонує те, що чинний президент ФФУ визначив пріоритетами в діяльності організації формування нової тренерської школи, впровадження передових підходів у вихованні гравців та будівництво сучасної футбольної інфраструктури. Поза всяким сумнівом, це стане потужним поштовхом для зростання талановитої молоді", відзначає у своєму листі Ігор Бєланов.

      "Повага до славетного футбольного минулого та збереження найкращих спортивних традицій є запорукою зростання нового успішного футбольного покоління. Успішним є той керівник, який уміє вдало поєднати досвід минулого та нові ідеї, і президент ФФУ Андрій Павелко є саме таким управлінцем", пише Олег Блохін.

      Нагадаємо, що Конгрес УЄФА, під час якого пройдуть вибори нових членів Виконавчого комітету союзу, відбудеться 7 лютого в Римі.

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      Теги: Спорт Футбол Новини політики Віталій Кличко УЄФА
      Джерело: 24 Канал
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