На Яворівському полігоні військові готуються до повернення на Схід: фото

На Львівщині військові готуюся до повернення на Схід. На Яворівському полігоні тренується 93 окрема механізована бригада, названа "Холодний Яр" – на честь повстанців.

Бойові піхотинці вже загартовані в найважчих боях за Іловайськ, Піски та Донецький Аеропорт. Зараз же відпрацьовують усі навички під керівництвом натівських інструкторів.

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За місяць військові повертаються на Схід. Тож активно тренуються під керівництвом інструкторів НАТО

Канадський контингент має багато функцій, тут в Яворові ми готуємо бригадні підрозділи, для подальших операцій в Україні. Бригада дуже добре змотивована і підготовлена, не вистачає можливо трохи практики, але ці навички вони отримують тут, на полігоні,

– розповів командувач операції UNIFIER Канада Джеф Туп.

Навички цього разу відпрацьовують в обороні. Як і на Сході, техніка та піхота 93-ї бригади стоять на позиціях непорушно.

Фото з навчань українських захисників:

Навчання проходили з командирами відділень з відділеннями, командирами взводів, взводні навчання, зараз знаходимося на ділянці, де проходять ротні тактичні навчання,

– зазначив командир відділення 93-ї бригади "Чапай".

Бійці бригади "Холодний Яр" тренуватимуться на Львівщині до грудня. Далі – повертається з ротацією в зону Операції Об'єднаних Сил.