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      На Яворівському полігоні військові готуються до повернення на Схід: фото

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      На Львівщині військові готуюся до повернення на Схід. На Яворівському полігоні тренується 93 окрема механізована бригада, названа "Холодний Яр" – на честь повстанців.

      Бойові піхотинці вже загартовані в найважчих боях за Іловайськ, Піски та Донецький Аеропорт. Зараз же відпрацьовують усі навички під керівництвом натівських інструкторів.

      Читайте також: Донеччанина бойовики засудили до 17 років за співпрацю з Україною: жахлива історія

      За місяць військові повертаються на Схід. Тож активно тренуються під керівництвом інструкторів НАТО

      Канадський контингент має багато функцій, тут в Яворові ми готуємо бригадні підрозділи, для подальших операцій в Україні. Бригада дуже добре змотивована і підготовлена, не вистачає можливо трохи практики, але ці навички вони отримують тут, на полігоні,
      – розповів командувач операції UNIFIER Канада Джеф Туп.

      Навички цього разу відпрацьовують в обороні. Як і на Сході, техніка та піхота 93-ї бригади стоять на позиціях непорушно.

      Фото з навчань українських захисників:

       

      Навчання проходили з командирами відділень з відділеннями, командирами взводів, взводні навчання, зараз знаходимося на ділянці, де проходять ротні тактичні навчання,
      – зазначив  командир відділення 93-ї бригади "Чапай".

      Бійці бригади "Холодний Яр" тренуватимуться на Львівщині до грудня. Далі – повертається з ротацією в зону Операції Об'єднаних Сил.

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Новини Львова
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