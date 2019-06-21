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      На закон про українську мову до Конституційного суду поскаржилась низка нардепів

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      На закон про українську мову поскаржились до Конституційного суду
      На закон про українську мову поскаржились до Конституційного суду / Possaprimavera.ru

      До Конституційного суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо конституційності закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

      Текст конституційного подання розміщений на сайті Конституційного суду в рубриці "На розгляді суду".

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      Автори подання просять відкрити конституційне провадження щодо відповідності Конституції закону про державну мову та розглянути його протягом місяця.

      Визнати закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (...) таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним),
      – просять нардепи.

      Уповноваженими авторів подання є депутати Верховної Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і співголова фракції "Опозиційний блок" у парламенті Вадим Новинський.

      Конституційне подання підписали здебільшого нардепи від фракції "Опозиційний блок" (в тому числі глава фракції Новинський), також нардепи з групи "Відродження" (Валерій Писаренко, Антон Кіссе), позафракційні (Юрій Бойко, Юлій Іоффе).

      Закон про забезпечення функціонування української мови як державної Верховна Рада схвалила 25 квітня, а 15 травня документ підписав тодішній президент Петро Порошенко.

      Що передбачає закон про українську мову?

      Українською мовою повинні спілкуватися всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть. Так, перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання української мови. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання.

      Українською мають звертатися до відвідувачів у закладах харчування та магазинах. Якщо клієнт спілкується українською, його мають обслуговувати українською. Якщо звертається російською, то жодних проблем, щоб обслужити його російською. Те саме з англійською чи німецькою, якщо персонал ними володіє.

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      Якщо мовні права порушуватимуть, то можна буде звернутись до мовного уповноваженого або держпродспоживслужби. За систематичне порушення штрафуватимуть.

      Увага! У побуті, тобто вдома, з друзями, колегами, можна спілкуватися тією мовою, якою заманеться. Протилежна інформація – не більше, ніж російська пропаганда.

      закон про українську мову вимоги інфографіка

      Які штрафи передбачені за порушення закону про мову:

      • У діловодстві та правоохоронцями – від 3 400 до 6 800 гривень.
      • У сфері культури, освіти, реклами – штраф від 3 400 до 6 800 гривень.
      • У друкованих ЗМІ – штраф від 6 800 до 8 500 гривень.
      • У сферах публічного спілкування – штраф від 3400 – 5100 гривень.
      • На телебаченні або радіо – штраф від 8500 до 10200 гривень
      • В наданні інформації у сфері послуг – від 5100 – 6800 гривень.
      • Публічне приниження чи зневажання державної мови – штраф 850 гривень.
      • У інших випадках передбачений штраф розміром від 3 400 до 5 100 гривень. Проте, якщо порушення відбулося вперше, можна відбутись лише попередженням. Якщо ж хтось порушить закон вдруге за рік, то штраф складе вже 8 500-11 900 гривень.
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      Теги: Новини України Новини політики мовне питання Українська мова Конституційний суд Законодавство Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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