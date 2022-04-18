На набережній Брайтона в Брукліні провели акцію на підтримку України

На набережній Коні-Айленд у Брукліні провели акцію на підтримку України. Посеред пляжу з'явилися відрізки з тканини у кольорах українського прапора.

Червоним кольором на тканині були написані назви українських міст. Про це повідомили 18 квітня.

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Так іммігранти з України вирішили підтримати країну, де вже майже 2 місяці український нарід демонструє героїчний спротив у війні з російськими окупантами,

– мовиться в повідомленні.

Учасники акції в Брукліні написали назви таких міст, як: Одеса, Херсон, Маріуполь та інші.

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