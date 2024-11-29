"Бабахнєт как надо": на прилавках російських магазинів з'явився "вибуховий" набір "Орешник"

Росія 21 листопада запустила міжконтинентальну балістичну ракету "Орешник" по Дніпру та вже тиждень тероризує Україну погрозами вдарити вдруге. Тим часом у простих росіян на цьому тлі посилився маразм.

У російських магазинах з'явився однойменний продуктовий набір. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Виробники набору "Орешник" обіцяють вибух емоцій

У набір "Орешник" за суперакцією входить напій Cola та цукерки "Ментос".

Один із таких помітили у російському Саратові. Згодом відповідне фото поширили у соцмережах.

Виробники обіцяють, що "бабахнєт как надо, взрив емоций обєспєчєн".

Світлиною, зробленою в одному з магазинів, діляться у соцмережах. У коментарях "високо оцінили" російський винахід.

Кажуть, що "вата зовсім без мізків" і що "Саратов наступний на мушці у ATACMS". А ще цікавляться, чи набір "Курс долара" уже почали продавати.

"Так ось про який орешник говорили росіяни, і що аналогів немає", – йдеться також в одному з коментарів.

Набір "Орешник" у магазинах Росії / Фото із соцмереж