Наближаємо дефолт для Росії, – Єрмак перелічив шляхи

Видання Bloomberg повідомляє, що дефолт для Росії вже є неминучим. Про це свідчать кілька ознак, які є результатом санкцій. В Офісі Президента стверджують, що каральні обмеження проти держави-агресорки лише посилюються.

Про це розповів у соцмережах голова ОП Андрій Єрмак. Він зазначив що Казначейство Росії вже призупинило перерахування боргових коштів у доларах з рахунків країни у американських банках.

Більше про це Дефолт Росії майже неминучий, – Bloomberg

Росія заплатила трейдерам у рублях замість доларів

Також Росія, порушивши правила щодо двох облігацій, заплатила трейдерам у рублях замість доларів. Дані щодо страхового покриття боргу тепер дають майже 90% ймовірність дефолту протягом 12 місяців,

– написав Єрмак.

Україна планує і надалі працювати над посиленням санкційної політики. Для цього офіційний Київ постійно координує роботу із західними партнерами.

Які види дефолту:

Економічний фронт – це передусім ембарго на енергоресурси, а також введення санкцій проти всіх російських банків. За словами Єрмака, є поступ у цьому питання.

– це передусім ембарго на енергоресурси, а також введення санкцій проти всіх російських банків. За словами Єрмака, є поступ у цьому питання. Дипломатичний фронт: Росія все більше ізолюється. Мовиться – як про бізнес, так і про політику. Зате підтримка України є беззаперечною і колосальною.

Росія все більше ізолюється. Мовиться – як про бізнес, так і про політику. Зате підтримка України є беззаперечною і колосальною. Військовий фронт: Збройні Сили України ефективно протистоять ворогу. Проте зброї потрібно ще більше.

Що таке дефолт Країна оголошує дефолт, коли не може розрахуватись зі своїми внутрішніми та зовнішніми боргами. Після цього держава змушена або домовлятись з кредиторами про списання боргів, або перенесення їх на пізніший термін. Також є найгірший варіант – просто відмова платити.

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