Є одна річ, яка допоможе наблизити перемогу, і вона під силу кожному

Журналісти різних медіа постійно ставлять мені одне й те саме запитання: що кожен і кожна з нас може зробити.

Моя відповідь завжди та сама – не поширювати російську пропаганду. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

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Навіть якщо це правда – не поширювати

Це те, що точно може зробити кожна людина, бідна чи багата, здорова чи хвора, з необмеженими чи обмеженими фізичними спроможностями, молода чи стара. Ким би ви не були, цей шлях вам доступний: не поширювати російську пропаганду.

Навіть якщо це правда, навіть якщо дуже хочеться, навіть якщо ви не можете втриматися – зціпіть зуби, дайте собі лінійкою по пальцях і не поширюйте.

Бо пропаганда використовує правду, майстерно загортаючи в неї брехню. Навіть якщо ви розгорнете цей млинець з лайном, ви не відчистите млинець від лайна і будете споживати як є, ще й годувати інших.

Навіть якщо російська пропаганда каже, що сонце сходить на сході, а в Лондоні часто дощить. Це правда, але якщо вони це кажуть – це не випадково, у це щось загорнуто. За цим стоїть якийсь злий намір, який ви побачите лише згодом. Я не кажу, що треба говорити, ніби сонце сходить на заході, бо це буде неправда. Просто варто промовчати.

Не будьте частиною проблеми. Це мінімум, на який кожен і кожна з нас спроможні.

Наступний крок: взяти іншу людину і переконати її так само не поширювати російську пропаганду. Якщо кожен і кожна з нас переконає одну людину, нас буде вдвічі більше. Будьте частиною рішення, а не частиною проблеми.

Чимало з нас здатні на більші вчинки. Інші не здатні. Але цей мінімум доступний кожній людині.