Про це повідомляє болгарське видання "ПИК". За інформацією видання, обшуки проводяться відповідно до запиту на правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України, яке розслідує завищення цін при постачання озброєння в Україну. Окремо видання "ПИК" зазначає, що болгарська збройна компанія підозрюється в обході санкцій та торгівлі з Росією.

"СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" належить болгарським підприємцям Генчо Христову та Христо Христову. Останній став досить відомим у Болгарії, коли в 2019-ому придбав віллу на Беверлі Гілз (США) за 34,6 мільйонів доларів США.

Як повідомляють болгарські журналісти, Христо Христов володіє виробництвом озброєння у болгарському місті Пловдів, на якому працює 500 співробітників. Іншого співвласника компанії – Генчо Христова – болгарське видання називає серйозним інвестором на ринку нерухомості в Софії.

"ПИК" також порушує питання пов'язаності Христових та Президента Болгарії Румена Радєва.

Цікаво, що знайти фотографії Генчо Христова та Христо Христова майже неможливо – але на офіційному сайті "Българска Телеграфна Агенция" є фото зі збройної виставки 2024-го року, де Генчо Христов (праворуч) демонструє болгарському Президенту Румену Радєву (по центру) власні вироби: