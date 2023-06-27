НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників з Тернопільщини, яких затримали на хабарі
Джерело:НАБУ
НАБУ оприлюднило запис розмови між підприємцем та чиновниками Тернопільщини, які вимагали із підприємців 1,8 мільйона гривень хабаря.
НАБУ і САП викрили та повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації. Тепер з'явився запис "домовлянь" чиновників собі про хабар.
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В аудіозаписі фігурує перший заступник голови Тернопільської ОВА, голова облради Головко та заявник.
НАБУ також повідомляє, що голова облради домовився з начальником ОВА Трушем про те, що неправомірна вигода за перерахунок заборгованості повинна бути передана йому повністю.
"Я вам даю десять відсотків", – каже заявник до голови облради.
Як вимагалась неправомірна вигода, хто такий "індєєц", до чого у цій історії "броня" і чому куріння шкодить здоров'ю дивіться у відео.
Як тернопільські чиновники домовлялись про хабар: запис розмови
Коротко про хабарництво тернопільських чиновників
- НАБУ та САП затримали "на гарячому" голову Тернопільської облради з партії ВО "Свобода" Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.
- Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру, згідно з частиною 4 статті 368 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).
- Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
- Також вони обіцяли використати ці кошти для погашення боргу Тернопільської ОВА перед цим підприємством, за роботи, що були виконані та прийняті у 2022 році.
- Так, сума хабаря становила 5-10% "відкату" від заборгованості за виконані роботи. Незважаючи на те, що власник ТОВ займався волонтерською діяльністю та надавав допомогу армії, можновладці вимагали від нього хабаря.