НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників з Тернопільщини, яких затримали на хабарі

НАБУ оприлюднило запис розмови між підприємцем та чиновниками Тернопільщини, які вимагали із підприємців 1,8 мільйона гривень хабаря.

НАБУ і САП викрили та повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації. Тепер з'явився запис "домовлянь" чиновників собі про хабар.

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В аудіозаписі фігурує перший заступник голови Тернопільської ОВА, голова облради Головко та заявник.

НАБУ також повідомляє, що голова облради домовився з начальником ОВА Трушем про те, що неправомірна вигода за перерахунок заборгованості повинна бути передана йому повністю.

"Я вам даю десять відсотків", – каже заявник до голови облради.

Як вимагалась неправомірна вигода, хто такий "індєєц", до чого у цій історії "броня" і чому куріння шкодить здоров'ю дивіться у відео.

Як тернопільські чиновники домовлялись про хабар: запис розмови

Коротко про хабарництво тернопільських чиновників