НАБУ повідомила 7 нових підозр у справі банку Бахматюка

У справі VAB банку, колишнім власником якого є Олег Бахматюк, з'явилося 7 нових фігурантів. Детективи НАБУ вже повідомили їм про підозри.
Загальна кількість підозрюваних у справі тепер сягає 16. Нові підозри у Національному антикорупційному бюро оголосили 24 травня.
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Мовиться про 6 посадовців НБУ. Їм інкримінують зловживання службовим становищем при видачі стабілізаційного кредиту у 1,2 мільярда гривень.
А також про представника компанії-оцінщика, яка посприяла бенефіціарному власнику банку в одержанні цього стабілізаційного кредиту.
Кому оголосили підозри (посади на момент вчинення злочину):
- заступнику начальника ГУ НБУ по Києву та області;
- начальнику одного з управлінь ГУ НБУ у Києві та області;
- начальнику одного з відділів ГУ НБУ у Києві та області;
- директору юридичного департаменту Нацбанку;
- директору департаменту пруденційного нагляду Гендепартаменту банківського нагляду НБУ;
- головному економісту відділу нагляду за діяльністю банків цього ж департаменту;
- заступнику директора компанії, яка готувала рецензію на оцінку майна банку.
Основне про справу Бахматюка
За даними слідство, у жовтні 2014 року "VAB банк", віднесений до категорії проблемних, попросив НБУ надати стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.
Правління Нацбанку погодилося – попри те, що банк не надав усіх відповідних документів. Водночас вартість нерухомості під заставою завищили майже у 25 разів.
Посадовці НБУ знали про усі ці факти. Втім, все ж таки надали 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту на 2 роки. Цих грошей банк так і не повернув.