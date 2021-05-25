НАБУ повідомила 7 нових підозр у справі банку Бахматюка

У справі VAB банку, колишнім власником якого є Олег Бахматюк, з'явилося 7 нових фігурантів. Детективи НАБУ вже повідомили їм про підозри.

Загальна кількість підозрюваних у справі тепер сягає 16. Нові підозри у Національному антикорупційному бюро оголосили 24 травня.

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Мовиться про 6 посадовців НБУ. Їм інкримінують зловживання службовим становищем при видачі стабілізаційного кредиту у 1,2 мільярда гривень.

А також про представника компанії-оцінщика, яка посприяла бенефіціарному власнику банку в одержанні цього стабілізаційного кредиту.

Кому оголосили підозри (посади на момент вчинення злочину):

заступнику начальника ГУ НБУ по Києву та області;

начальнику одного з управлінь ГУ НБУ у Києві та області;

начальнику одного з відділів ГУ НБУ у Києві та області;

директору юридичного департаменту Нацбанку;

директору департаменту пруденційного нагляду Гендепартаменту банківського нагляду НБУ;

головному економісту відділу нагляду за діяльністю банків цього ж департаменту;

заступнику директора компанії, яка готувала рецензію на оцінку майна банку.

Основне про справу Бахматюка

За даними слідство, у жовтні 2014 року "VAB банк", віднесений до категорії проблемних, попросив НБУ надати стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Правління Нацбанку погодилося – попри те, що банк не надав усіх відповідних документів. Водночас вартість нерухомості під заставою завищили майже у 25 разів.

Посадовці НБУ знали про усі ці факти. Втім, все ж таки надали 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту на 2 роки. Цих грошей банк так і не повернув.