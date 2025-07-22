Міг вимагати 300 тисяч доларів: НАБУ повідомило про підозру високопоставленому чиновнику СБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ. А також ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди.

Зловмисникам повідомили про підозру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

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Що відомо про справу посадовця СБУ?

За даними слідства, високопоставлений чиновник СБУ разом зі спільниками вимагав 300 тисяч доларів США в особи, яку оперативно супроводжував у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.

За винагороду він обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. Натомість у випадку відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями.

Після одержання 72 тисяч доларів зловмисникам повідомили про підозру. Дії посадовця СБУ кваліфіковані як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. За такою ж статтею і за співучасть у злочині підозрюють спільників посадовця Служби безпеки.

До слова, раніше прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру колишньому голові Апеляційного господарського суду однієї з областей щодо справи про мільйонний хабар. За вказані кошти підозрюваний обіцяв забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах.