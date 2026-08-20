НАБУ та САП розкрили нові деталі операції "Феміда": йдеться про масштабну рейдерську схему

НАБУ та САП оприлюднили нові деталі операції "Форест Гамп", у межах якої розслідують масштабну рейдерську схему. За даними слідства, до неї могли бути причетні народні депутати, чиновники, судді та навіть хакери.

Про це повідомляє НАБУ.

Що відомо про нові деталі операції?

За даними НАБУ та САП, новий епізод операції "Форест Гамп" отримав назву "Феміда". Слідчі вважають, що до організації рейдерських схем могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, представники Офісу Президента та Міністерства юстиції, судді й хакери.

За версією слідства, учасники схеми незаконно заволоділи активами кількох підприємств на загальну суму понад 248 мільйонів гривень. Крім того, вони намагалися встановити контроль над київською нерухомістю, яку оцінюють більш ніж у 207 мільйонів гривень.

В одному з епізодів, як повідомляє НАБУ, йшлося про об'єкти нерухомості в центрі Києва загальною вартістю понад 500 мільйонів гривень.

Для захоплення майна використовували кілька способів. Серед них – підроблення документів і судових рішень, фіктивні борги, злам державних реєстрів та вплив на розгляд скарг у Мін'юсті.

У межах розслідування НАБУ також опублікувало записи розмов фігурантів. На них, за даними слідства, обговорюються гроші за потрібні рішення та можливість встановити контроль над підприємствами.

Нові плівки у справі "Форест Гамп": дивіться відео

На фінансування незаконної діяльності, за версією слідства, витратили щонайменше 514 тисяч доларів. Розслідування операції "Форест Гамп" триває.

Нагадаємо, НАБУ та САП у межах операції "Форест Гамп" викрили ще один епізод, пов'язаний із легалізацією 150 мільйонів гривень готівки. За даними слідства, ці гроші через рахунки підконтрольних компаній намагалися ввести в легальний обіг, щоб сплатити заставу за одного з фігурантів справи "Мідас".

29 червня 2026 року цей фігурант вийшов із-під варти після внесення застави у 150 мільйонів гривень, а вже 19 серпня учасникам схеми повідомили про підозри. Слідство стверджує, що організатори отримали фактичний контроль над Sense Bank, який могли використовувати для проведення операцій, а до схеми залучили його топменеджмент.

Гроші передавали кількома траншами: зокрема, йшлося про 50, 10, 70 та 20 мільйонів гривень, частину з яких передавали до конвертаційного центру.

НАБУ також заявило, що під час розслідування зафіксувало спроби впровадити підконтрольних людей до самого Бюро та інших правоохоронних органів.