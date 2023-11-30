НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на хабарництві

НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди. Вони взяли кошти в обмін за судову "послугу".

29 листопада прокурори САП та детективи НАБУ викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Вони взяли хабар у розмірі 35 тисяч доларів США за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Дивіться також Пробув у СІЗО менше ніж добу: нардеп Лабазюк вийшов під заставу у понад 40 мільйонів гривень

У чому підозрюють суддів

Встановлено, що 28 листопада "суддя-посередник" отримав від підприємця хабар за задоволення скарги щодо скасування арешту майна його приватної компанії. Джерела ZN.UA у САП заявили, що мовиться про арешт майна колишнього керівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

Після отримання коштів суддя залишив собі 10 тисяч доларів США, а решту 25 тисяч доларів передав колегам, які виносили судове рішення.

Вже 29 листопада 25 тисяч доларів США були розподілені між всіма членами колегії суддів, які здійснювали апеляційний розгляд.

Журналісти заявили, що загалом мовиться про чотирьох суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін.

Правоохоронці провели обшуки

Правоохоронці вже провели обшуки за місцем перебування та проживання суддів. Вони знайшли та вилучили кошти, отримані від підприємця.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.