НАБУ і САП викрили посадовця Офісу Генпрокурора, який "кришував" шахрайські кол-центри

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки.

Про це повідомили в НАБУ.

Що відомо про викриття злочинної організації?

За даними слідства, очолював угруповання один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. Як встановили правоохоронці, посадовець створив та очолив злочинну організацію у середині 2025 року. До схеми він залучив чинних працівників прокуратури та інших наближених осіб.

Учасники угруповання налагодили систему регулярного отримання хабарів за те, щоб не перешкоджати роботі так званих кол-центрів. Ці структури, за даними слідства, займалися масовим шахрайством, від якого потерпали громадяни України та іноземці.

Отримані незаконним шляхом кошти фігуранти надалі легалізовували через різні схеми. Понад 20 мільйонів гривень, за даними слідства, витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.