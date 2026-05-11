НАБУ та САП, ймовірно, проводять слідчі дії з Єрмаком, – джерела ЗМІ

Ввечері понеділка, 11 травня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ та САП проводять слідчі дії, пов'язані з екскерівником ОП Андрієм Єрмаком. Наразі офіційного підтвердження цьому немає.

Втім, джерела "Української правди" зазначали, що слідчі дії тривають.

Актуально Єрмак отримав сотні тисяч відпускних після звільнення: що ще є в його декларації

Що відомо про нові деталі розслідування справи Єрмака?

Народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що НАБУ нібито працює над розслідуванням. Імені фігуранта він не називав, проте іронічно написав, що слідчі працюють з кимось "дуже схожим на одного великого мага".

Зі свого боку, журналіст "Схем", який перебуває на місці подій, поінформував, що до машини Андрія Єрмака сіла прокурорка САП Валентина Гребенюк. Вона пробула там близько 10 хвилин.

Слідчі дії НАБУ та САП, пов'язані з Єрмаком: дивіться відео зі сторінки Железняка

Що відомо про справу Єрмака?

У п'ятницю, 28 листопада 2025 року, детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Сталося це після розкриття схем у справі "Мідас".

Раніше очільник САП Олександр Клименко заявляв, що "Алі Баба" нібито координував завдання для тиску на НАБУ та САП. У медіа припускали, що цей псевдонім може бути пов'язаний саме з ініціалами Андрія Борисовича Єрмака.

Згодом Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента. Сам посадовець подав заяву про відставку 28 листопада, після чого рішення було офіційно затверджене.

При цьому наприкінці березня в НАБУ повідомили, що на так званих "плівках Міндіча" Андрій Єрмак згадується під іншим псевдонімом – йдеться про "Хірурга".

Чим займався екскерівник ОП після звільнення?

У лютому повідомлялося, що після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак майже зник із публічного простору та вів закритий спосіб життя у Києві. За інформацією джерел, він регулярно відвідує спортзал у супроводі посиленої охорони та уникає публічних заходів.

Водночас Єрмак повернувся до адвокатської діяльності та, за даними співрозмовників, продовжує підтримувати контакти з впливовими особами, зберігаючи неформальний вплив на важливі процеси в країні.

Представниця Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець вважає, що відновлення адвокатської практики може бути спробою дистанціюватися від можливих підозр. Водночас вона наголосила, що статус адвоката не стане перешкодою для роботи НАБУ та САП у разі наявності підстав для слідчих дій.

Крім того, Андрія Єрмака обрали головою одного з комітетів Національної асоціації адвокатів України.

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель також зробила резонансну заяву про ексочільника ОП. За її словами, Єрмак нібито цікавився магічними практиками, запрошував до України магів з різних країн та організовував певні ритуали.