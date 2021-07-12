НАБУ затримало експрокурора, який втік після вироку суду
12 липня 2021 , 18:30Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії корупції
Колишнього прокурора Генпрокуратури Олександра Матюшка затримали детективи НАБУ. Його розшукували з січня 2021 року.
Експрокурора помістили у СІЗО. Тепер його мають відправити у колонію.
Раніше Верховний Суд зберіг вирок експрокурору ГПУ Матюшку
Матюшка втік після оголошення вироку
У вересні 2020 року Вищий антикорупційний суд засудив експрокурора за вчинення кримінального правопорушення. Мовиться про хабар у розмірі 10 тисяч доларів, які той пропонував членам конкурсної комісії за працевлаштування в Національне антикорупційне бюро.
11 січня 2021 року апеляційна палата ВАКС залишила цей вирок чинним. Тоді правоохоронця мали відправити у в'язницю. Однак, коли поліцейські прийшли додому Матюшки, його там не було. Колишнього прокурора оголосили у розшук.
Головне про справу експрокурора
- У 2016 році правоохоронець пропонував 10 тисяч доларів хабаря в обмін на роботу в НАБУ. Через кілька місяців справу передали до Голосіївського районного суду Києва. Однак за 3 роки служителі Феміди не змогли схвалити вирок.
- Згодом справу отримав Вищий антикорупційний суд. Через 10 місяців колишнього прокурора засудили до 2 років ув'язнення.
- 7 липня Касація Верховного Суду залишила вирок без змін.