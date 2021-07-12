НАБУ затримало експрокурора, який втік після вироку суду

Колишнього прокурора Генпрокуратури Олександра Матюшка затримали детективи НАБУ. Його розшукували з січня 2021 року.

Експрокурора помістили у СІЗО. Тепер його мають відправити у колонію.

Раніше Верховний Суд зберіг вирок експрокурору ГПУ Матюшку

Матюшка втік після оголошення вироку

У вересні 2020 року Вищий антикорупційний суд засудив експрокурора за вчинення кримінального правопорушення. Мовиться про хабар у розмірі 10 тисяч доларів, які той пропонував членам конкурсної комісії за працевлаштування в Національне антикорупційне бюро.

11 січня 2021 року апеляційна палата ВАКС залишила цей вирок чинним. Тоді правоохоронця мали відправити у в'язницю. Однак, коли поліцейські прийшли додому Матюшки, його там не було. Колишнього прокурора оголосили у розшук.

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