НАБУ затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка

НАБУ затримало голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Також разом із ним затримали заступників керівника Тернопільської ОВА.

Станом на ранок 26 червня в обласній раді дуже багато правоохоронців. Слідчі дії тривають.

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У чому підозрюють Головка

За попередньою інформацією, детективи НАБУ затримали Головка, а також двох заступників керівника Тернопільської ОВА Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тисяч гривень голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали "на гарячому".

Чиновників затримали "на гарячому" / фото НАБУ, із соцмереж

Як зазначили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, чиновники висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати гроші за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради та здійснення оплати за заборгованістю департаменту капітального будівництва Тернопільської ОВА перед ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав Силам оборони України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Що відомо про Головка

Голова Тернопільської обласної ради від 25 листопада 2020 року.

Член (від 2002), керівник тернопільської міської організації (від 2006), заступник тернопільської обласної організації (2011 – 2012) Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Народний депутат України 7-го (заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, голова підкомітету з питань господарського законодавства) та 8-го (член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики; голова Міжфракційного депутатського об'єднання Верховної Ради України "За тверезе майбутнє") скликань.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки у Херсоні викрила ще одного прихильника "русского міра". Чинного посадовця Херсонської ОВА затримали за співпрацю з окупантами під час захоплення міста.