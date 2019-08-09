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      НАБУ разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко

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      НАБУ задержало топ-чиновника по делу "Роттердам+"
      НАБУ задержало топ-чиновника по делу "Роттердам+" / Фото из открытых источников

      Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрию Вовку

      О подозрении по коррупционному скандалу говорили, предупреждали, но думали – авось обойдется. Не обошлось. Предъявлены подозрения Дмитрию Вовку – экс-главе Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, а также еще пяти членам этой структуры по делу "Роттердам+" – это одно из самых знаковых антикоррупционных расследований, которое полностью разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко.

      вовк
      Дмитрий Вовк / Фото УНІАН 

      Важно: Фигурант дела "Роттердам+" Вовк отреагировал на обвинения НАБУ

      НКРЭКУ была создана президентом Порошенко своим указом 27 августа 2014 года, а ее главой был назначен 25-летний менеджер сети магазинов "Рошен" в России Дмитро Вовк. Хотя это не предусмотрено Конституцией, президент создал структуру для регулирования всей энергетики Украины, что относится к сфере исключительных полномочий правительства. Зачем?

      В результате НКРЭКУ стало просто инструментом для вмешательства президента в управление энергорынком. 27 августа был разгар боевых действий, наши войска были окружены под Иловайском, был митинг под АП, который я призывал провести, чтобы получить от президента ответы, как будут спасать наших бойцов. Оказалось, в тот день нашлось время и для незаконного НКРЭКУ – можно представить насколько это было важно.

      Детективы пришли за руководством НКРЭКУ из-за "Роттердам+", когда по решению НКРЭКУ в стоимость угля была включена цена его транспортировки. Разницу НАБУ насчитало в 19 миллиардов гривен.

      Благодаря наличию НКРЭКУ и возникло, например, дело "Запорожьеоблэнерго", где доверенное лицо президента Игорь Кононенко "решал" вопросы в интересах коррупционных прокладок Дмитрия Крючкова.

      кононенко
      Игорь Кононенко / Фото 112.ua

      14 июня Конституционный суд признал неконституционным создание НКРЭКУ. Отвечает за все, конечно, Дмитрий Вовк, это его подписи. Он заранее выехал в Европу. Вовк понимал все риски, но, видимо, за эти пять лет работы на госслужбе, он для жизни в Европе сделал необходимые сбережения...

      Мнение эксперта: Дела "Роттердам+" и Гонтаревой – результат возвращения Коломойского, – Фурса

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Електроенергія Ігор Кононенко Корупція Петро Порошенко НАБУ
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