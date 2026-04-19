"Так буде справедливо": голова патрульної поліції Жуков подав у відставку після ганебного відео

19 квітня у мережі поширили відео, де двоє поліцейських втекли з місця теракту у Києві, покинувши цивільних напризволяще. Через цей скандал голова патрульної поліції Жуков вирішив залишити свою посаду.

Про своє рішення Євген Жуков повідомив на пресконференції щодо жахливої стрілянини у Голосіївському районі Києва, передає 24 Канал.

Що відомо про відставку Жукова?

Після того, як інцидент набув розголосу у Верховній Раді почали збирати підписи за звільнення Жукова.

Втім, голова патрульної поліції не став чекати, поки його звільнять, і сам подав у відставку.

Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо,

– оголосив Жуков під час пресконференції.

Жуков також висловився щодо дій патрульних поліцейських під час стрілянини. Він заявив, що їхня поведінка була непрофесійною та негідною.

За його словами, правоохоронці не змогли швидко оцінити ситуацію і залишили поранених цивільних людей у небезпеці. Він назвав цей випадок ганебним і повідомив, що буде проведено службове розслідування.

Також, за його словами, відповідальність нестимуть не лише самі поліцейські, а й їхні керівники.

Водночас голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що для Жукова планують підібрати іншу посаду. Вона може бути пов'язана з "допомогою саме щодо війни".

