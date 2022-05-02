Начальник Генштабу Росії Герасимов дійсно був на лінії фронту під Ізюмом, – The New York Times

Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов справді був під Ізюмом, що на Харківщині. За даними розвідки, він протягом останніх кількох днів перебував на сході України.

Про це проінформоване джерело у розвідці повідомило американським журналістам на умовах анонімності.

Важливо Нових цілей начальнику генштабу Росії Герасимову не ставитимуть, – експерт

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності повідомив, що Герасимов наприкінці минулого тижня відвідав небезпечні прифронтові позиції на сході України, щоб "змінити курс" російських окупантів.

Однак інформація про те, що він отримав осколкове поранення, швидше за все, таки не підтвердиться. Адже коли українські війська почали атаку одну з позицій, яку відвідав генерал Герасимов, він уже виїхав до Росії.

Чому Герасимов перебував на передовій

Натомість приблизно 200 солдатів, зокрема щонайменше один генерал, загинули.

І українські, і американські військові експерти називають присутність такого високопоставленого чиновника на передовій незвичайним явищем. Західні військові аналітики пояснюють це зростанням безладу всередині російських сил.

Навіть маючи різко скорочені цілі, західні чиновники та аналітики стверджують, що російські військові продовжують боротися з логістичними проблемами та координацією своїх військ, водночас стикаючись із запеклим опором з боку українців.

Ізюм, місто середнього розміру на сході України, стало базою операцій для російських військових, оскільки вони ведуть наступ, спрямований на вилучення двох східних українських територій, що межують з Росією, які складають регіон, відомий як Донбас. Успішне захоплення території стало б втішною нагородою для Кремля після бентежного виходу з регіону навколо української столиці Києва, який, за оцінками американської розвідки, російське керівництво очікувало впасти за кілька днів після вторгнення.

Що про це кажуть в Україні

Раніше ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Герасимов нібито отримав осколкове поранення правої гомілки.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович підтвердив удар по командному пункту під Ізюмом. За його словами, майже 200 убитих в результаті ударів по російських штабах протягом 5 діб – це те, що встановлено, але насправді їх більше. Водночас, чи був там Герасимов – точно поки що не можна сказати.

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