Бив та принижував курсантів у Львові: судитимуть ексначальника курсу Академії сухопутних військ

Колишнього начальника навчального курсу одного з факультетів Нацакадемії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові звинувачують у жорстокому ставленні до курсантів.

ДБР у взаємодії з СБУ повідомило йому про підозру у червні цього року. Працівники ДБР вже завершили досудове розслідування й скерували обвинувальний акт до суду.

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Як офіцер знущався з курсантів

У ДБР повідомили, що офіцер майже два роки бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області.

Він настільки залякав курсантів, що ті мовчки зносили усі знущання і не розповідали про них ані батькам, ані психологу.

Про "виховні методи" стало відомо лише у березні цього року – після того, як один з курсантів, який був свідком свавілля викладача, поскаржився до слідчої комісії Верховної Ради. Після цього було зареєстровано кримінальне провадження.

Слідством було доведено застосування сили щодо дев'ятьох курсантів, яких викладач бив по голові та в інші частини тіла. Бив він не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі, помилки в журналі або те, що курсант повільно заповнює документи чи видає зброю. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед усім курсом, бо той через куріння спізнився на шикування,

– повідомили у ДБР.

Суд обрав офіцеру запобіжний захід

Офіцера обвинувачують у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За клопотанням ДБР суд обрав офіцеру запобіжний захід. Його взяли під вартою з можливістю застави у розмірі 908,4 тисячі гривень. Фігурант вже сплатив суму застави.