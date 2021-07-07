Начебто через тиск: начальник зони відчуження ЧАЕС Костюк подав у відставку, – ЗМІ

Кабінет Міністрів 7 липня звільнив главу Держагентства з управління зоною відчуження ЧАЕС Сергія Костюка. За даними ЗМІ, Костюк сам написав заяву про відставку. Причиною цього міг стати різнобічний тиск.

Звільнення Костюка пов'язують з будівництвом сховища для зберігання відпрацьованого палива українських АЕС.

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Уряд оперативно знайшов Костюку заміну. Тепер Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС очолює Євген Крамаренко. Ще донедавна він був начальником відділу капітального будівництва Держагентства.

До чого тут будівництво сховища

Річ у тім, що до 2023 року в зоні відчуження мали побудувати сховища для зберігання відпрацьованого палива українських атомних електростанцій. Наразі воно зберігається в Росії, але вже за 2 роки його привезуть в Україну.

Терміни сильно тиснуть. Але конкурс ніяк не відбудеться. Бюджет проєкту 4 мільярди гривень. Багато бажаючих на пиріг. Через різнобічний тиск директор зони й подав у відставку,

– стверджує видання.

Зауважимо, що 26 квітня 2021 року – у роковини Чорнобильської трагедії – ввели в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива. Його строк експлуатації складає 100 років.