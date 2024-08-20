Десяток за тиждень: винищувачі НАТО перехопили літаки Росії над Балтійським регіоном

Протягом минулого тижня винищувачі Північноатлантичного альянсу три рази злітали для перехоплення російських літаків над територією Балтійського регіону. Загалом вдалося перехопити 10 бойових літаків, які належать країні-агресорці.

Такий звіт надали в Міністерстві оборони Литви. Там розповіли деталі.

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Винищувачі НАТО перехопили 10 літаків Росії над Балтійським регіоном

Винищувачі Альянсу вилетіли на ідентифікацію російського літака Іл-20 ще минулого тижня, а саме – 13 серпня.

Літак країни-агресорки здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області Росії, а потім летів у зворотній бік без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного ретранслятора. Також він не підтримував радіозв'язку з регіональним центром управління польотами.

Вже наступного дня, 14 серпня, винищувачам прийшлося знову вилетіти для ідентифікації двох російських літаків ТУ-22М3, двох СУ-30, двох СУ-35 і двох СУ-27.

Літаки ТУ-22М3, СУ-30 і СУ-35 летіли у міжнародному повітряному просторі з материкової території країни-агресорки та у зворотний бік. Два літаки СУ-27 кружляли у повітряному просторі неподалік Калінінградської області. У Міноборони Литви зазначили, що ані плану польотів, ані увімкнених радіолокаційних ретрансляторів та підтримки радіозв'язку у них не було.

А ось третій раз, 16 серпня, винищувачі НАТО піднялись у повітря для ідентифікації російського літака Іл-20, який летів з Калінінградської області до материкової частини Росії. Вказується, що він знову не виходив на радіозв'язок, не мав плану польотів та увімкненого ретранслятора.