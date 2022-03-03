Над Бучею майорить синьо-жовтий стяг: натхненне відео

Російські окупанти намагаються прорватися у Київ. Зокрема, напружені бої тривали у Бучі. Однак місто досі лишається під контролем українських захисників.

Українські бійці героїчно боронять нашу країну від загарбників. Вороги зазнають нищівних втрат. За тиждень війни вбили приблизно 9 тисяч окупантів.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Над Бучею підняли прапор України

Бійці ЗСУ та тероборони дають гідну відсіч окупантам. Попри усі намагання прорватися на Київ через Бучу, Ірпінь чи Гостомель, загарбникам нічого не вдається. Натомість вони втрачають купу своєї техніки та живої сили.

Українські захисники 3 березня підняли над Бучею синьо-жовтий прапор. Адже це місто – українське.

3 березня 2022 року. Український прапор над містом Буча. Російський військовий корабель, йди на**й!,

– вигукнули захисники.

Дивіться відео, як у Бучі підняли український прапор:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!