Над Черкащиною вранці збили 8 БпЛА: пошкоджено об'єкт інфраструктури

На світанку 21 квітня Черкащина опинилася під ударами БпЛА. У небі над областю Сили оборони збили 8 ударних дронів.

Минулося без постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Табурця, начальника Черкаської ОВА.

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Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Черкащині

Російські війська націлили ударні БпЛА на Черкаську область на світанку 21 квітня. Силам оборони вдалося знищити 8 дронів у небі.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Втім, окупантам владося пошкодити об'єкт інфраструктури, місце удару обстежують. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі немає.

Нагадаємо, президент Зеленський підвів підсумки "великоднього перемир'я" Путіна.

"Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу – 2935. (...) Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", – поінформував Зеленський.