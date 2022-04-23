Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник
23 квітня 2022 , 22:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм Валентина Резніченка
Українські війська продовжують завдавати втрат окупантам. Наприклад, у них вкотре поменшало безпілотників.
Ворожий безпілотник збили над Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
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ЗСУ працюють
Валентин Резніченко лаконічно повідомив про збиття російського безпілотника.
Наші працюють. Збили над областю ворожий безпілотник. Слава нашим ЗСУ,
– написав Резніченко.
Нагадаємо, що станом на ранок 23 квітня росіяни втратили 183 безпілотники. Тепер, вочевидь, цифра знову зросла.
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