Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

23 квітня 2022 , 22:01
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Джерело:

телеграм Валентина Резніченка

Українські війська продовжують завдавати втрат окупантам. Наприклад, у них вкотре поменшало безпілотників.

Ворожий безпілотник збили над Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

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ЗСУ працюють

Валентин Резніченко лаконічно повідомив про збиття російського безпілотника.

Наші працюють. Збили над областю ворожий безпілотник. Слава нашим ЗСУ,
– написав Резніченко.

Нагадаємо, що станом на ранок 23 квітня росіяни втратили 183 безпілотники. Тепер, вочевидь, цифра знову зросла.

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Автор: Іван Магуряк