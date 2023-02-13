Над Францією пронісся яскравий метеор: неймовірні кадри

Астероїд врізався в атмосферу Землі над Францією сьогодні вночі. Момент падіння космічного тіла зняли безліч камер, адже вченим вдалося його передбачити заздалегідь.

Зазначають, що космічний камінь був лише один метр завширшки, проте його змогли засікти, розрахувати траєкторію і заздалегідь передбачити падіння.

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За даними Європейського космічного агентства (ESA), це метеороїд під назвою Sar 2667. Він увійшов в атмосферу Землі близько 4 ранку.

Це лише сьомий раз, коли метеор був виявлений до зіткнення із Землею. Кілька місяців тому астрономи виявили метеор лише за кілька годин до того, як він впав над Канадою.

Враховуючи невеликий розмір цього маленького об'єкта, що рухається в космосі, дивно, що його взагалі змогли виявити до удару.

Будь-які знайдені шматочки можуть стати предметом майбутніх досліджень