Над Харківщиною фосфорних бомб не скидали

У соцмережах поширювалась інформація про те, що над Харківщиною російські окупанти скинули фосфорні бомби.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що штаб сил оборони Харкова цієї інформації не підтверджує.

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Закликаю харків'ян довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Польотів ворожої авіації та БПЛА над Харковом не було зафіксовано,

– додав очільник області.

Житлові райони Харкова під артилерійським та мінометним вогнем

Синєгубов розповів, що росіяни продовжують завдавати артилерійські та мінометні удари по житлових районах Харкова та області.

У ночі ворог кілька разів влучив у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, а також впродовж доби під обстріли потрапили будівлі Салтівки, Північної Салтівки та Олексіївки.

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