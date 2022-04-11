Над Харковом окупанти запускають розвідувальні безпілотники: один вночі збили

Окупанти запускають безпілотники над Харківщиною для розвідки. Один такий вдалося збити вночі 11 квітня.

Пілотованої авіації над Харківщиною немає. Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє 24 канал.

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Над Харковом авіації ми не спостерігаємо. Лише подекуди безпілотні літальні апарати, як розвідники. Один було цієї ночі збито,

– озповів Олег Синєгубов.

До слова, Синєгубов сказав, що найкритичнішою точкою Харківщини досі є Ізюмський напрямок.

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