Над Ірпінем системи ППО збили російський літак СУ-30

Українські військові зранку 3 березня збили черговий ворожий літак – російський СУ-30 над Ірпенем. Це вдалося зробити завдяки комплексу ППО.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ України.

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"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!", – йдеться у повідомленні.

В Україні продовжує тривати повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Проте ЗСУ мужньо знищують ворожу техніку та окупантів. Так, раніше Збройні Сили збили російських вертоліт після бою у небі над селом Бабинці на Київщині.

Додамо, що загалом від початку війни російські загарбники запустили по містах України майже 200 ракет. Якщо точніше, то мовиться саме про 180 одиниць. Ці дані назвали у Генеральному штабі ЗСУ.

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