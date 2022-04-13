Над кіберцентром НАТО підняли прапор України

Над Центром НАТО з питань співробітництва у галузі кіберзахисту (CCDCOE) 13 квітня замайорів прапор України. Синьо-жовтий стяг підняли, щоб привітати нашу державу на шляху до членства.

Кіберцентр Альянсу розташований у Таллінні, столиці Естонії. Про урочисте підняття українського прапора повідомили у твітері організації, а також посол України в Естонії Мар'яна Беца.

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Український прапор над кіберцентром НАТО у Таллінні

Посол України в Естонії прокоментувала, що 13 квітня 2022 року ввійде в історію, як день, коли прапор нашої держави замайорів біля решти країн-членів НАТО на честь того, щоб привітати Україну, як майбутнього члена CCDCOE.

Ми впевнені, що Україна робитиме цінний внесок у кібербезпеку,

– додала Беца.

У самому Центрі також прокоментували підняття синьо-жовтого прапору. Там підкреслили, що Україна стане цінним учасником CCDCOE при НАТО, коли переможе у війні і почне відбудовуватись.

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