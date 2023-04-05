Росіян лякають невідомим об'єктом у небі біля АЕС, який "рухається зі сторони Європи"

Росіяни обожнюють вірити в байки, а місцева влада – травити їх. Тож мешканців країни-агресорки вже встигли налякати інформацією про буцімто невідомий об'єкт над Ленінградською АЕС.

У найкращих традиціях кремлівської пропаганди, "рухається він зі сторони Європи", передає 24 Канал. Тож сигнал "Режим" вирішили оголосити у Ленінградській області через той самий нерозпізнаний літаючий об'єкт у районі Ленінградської АЕС, що у Сосновому Бору. Зауважимо, що вона найбільша у Росії.

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Росіянам ввижалася повітряна куля

Пропагандисти заявили, що ППО засікла цілу повітряну кулю, щоправда, невелику. Рухається вона зі швидкістю цілих 200 кілометрів на годину на висоті 10 кілометрів.

Сигнал "Режим" вмикають, коли виникає вимога про припинення порушення порядку використання повітряного простору Росії.

Потім самі ж пропагандисти зауважили, що таку висоту, як правило, обирають пасажирські лайнери. Мовляв, розвідувальні аеростати перебувають у небі на значно більшій висоті. Наприклад, ті ж повітряні кулі, які нещодавно наробили чимало галасу у США.

З російськими журналістами спілкувався представник силових структур регіону. Він зауважив, що для введення сигналу "Режим", про який раніше повідомляли, немає підстав.

Невідомий об'єкт рухається зі швидкістю вітру – це означає, що він не має двигунів, тобто це не дрон, не літак. Тому не було підстав для сигналу "Режим". Ми стежимо за ситуацією, а наша система ППО повністю готова до дії у разі потреби,

– зазначив він.

Уже шукають недолуге виправдання

Росіяни не були б собою, якби спочатку не почали сипати звинуваченнями у бік Європи, а потім шукати швидко виправдань. Так, вони вже заявили, що у районі Ленінградської АЕС невеличкий метеозонд. І що він просто полетів "кудись не туди".

Мовляв, це точно не повітряний об'єкт НАТО, адже альянс для розвідки російських об'єктів використовує інші засоби. Як кажуть росЗМІ, для цього залучають літаки-розвідники, які курсують небом над Естонією та Фінляндією.

Тож росіян закликали видихати з полеглістю. Мовляв, нічого не сталося. І можна спокійно очікувати, коли стане щось відомо про повітряного порушника.

До слова, вигадувати фейки та швидко намагатися спростовувати їх – улюблена гра росіян. Упродовж місяців окупанти заявляли про буцімто плани ЗСУ наступати на Брянську область.

Згодом місцевий губернатор уже зробив діаметрально протилежну заяву. Мовляв, ситуація "вкрай непроста, напруга дуже сильна". Але заяви про наступ нашого війська на регіон уже чомусь "не відповідають дійсності".