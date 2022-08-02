Над Миколаївщиною сили ППО знищили 4 ворожі ракети

Під час повітряної тривоги на Миколаївщині спрацювала ППО. У результаті цього вдалося збити 4 ворожі ракети.

Окупанти запустили ракети Х-101 та Х-555. Однак Сили ППО знищили їх.

Зауважте Попередньо, росіяни завдали ракетного удару по Червоноградському району, – ОВА

Ракети запустили з Каспійського моря

Оперативне командування "південь" повідомило, що росія випустила ракети зі стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря.

Близько 17:30 4 ворожі ракети були знищені воїнами повітряного командування.

"Південь" закликає українців не ігнорувати повітряні тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Ракети збили й над Вінниччиною

Під час тієї ж всеукраїнської тривоги вибухи чули й мешканці Вінниччини. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив про успішну роботу Сил ППО. Нашим воїнам вдалося збити 2 ворожі ракети. Тобто сумарно наші війська збили щонайменше 6 ворожих ракет.

Водночас, на жаль, окупанти завдали ракетного удару по Львівщині. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що за попередніми даними загарбники вдарили по Червоноградському районі області.

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