Над посольством України у Нідерландах підняли український прапор: фото
До Дня Прапора над посольством України в Гаазі замайорів український стяг. Прапор особисто підняв посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.
Під час підняття прапора весь колектив посольства вишикувався на балконі. Про це повідомляє Укрінформ.
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Окрім Нідерландів, український прапор підняли у французькому Страсбурзі. Постійне представництво України при Раді Європи влаштувало урочисту церемонію вшанування українського стяга.
Підняття українського прапора над посольством у Нідерландах / Фото Укрінформу
Як святкували День Прапора в Україні
На військовому литовищі у Василькові Київської області відбулась урочиста церемонія підняття прапора. У ній взяв участь Президент України Володимир Зеленський та інші політики. На церемонії Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям. ЗСУ отримали нову техніку та озброєння.
Також зі святом українців привітали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, командувач ООС Сергій Наєв, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, мер Львова Андрій Садовий тощо.