До Дня Прапора над посольством України в Гаазі замайорів український стяг. Прапор особисто підняв посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Під час підняття прапора весь колектив посольства вишикувався на балконі. Про це повідомляє Укрінформ.

До теми День Державного Прапора: що для українців означає синьо-жовтий стяг

Окрім Нідерландів, український прапор підняли у французькому Страсбурзі. Постійне представництво України при Раді Європи влаштувало урочисту церемонію вшанування українського стяга.

Зверніть увагу! Щороку 23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. В цей день українці вивішують синьо-жовті прапори над своїми оселями.



Підняття українського прапора над посольством у Нідерландах / Фото Укрінформу

Як святкували День Прапора в Україні

На військовому литовищі у Василькові Київської області відбулась урочиста церемонія підняття прапора. У ній взяв участь Президент України Володимир Зеленський та інші політики. На церемонії Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям. ЗСУ отримали нову техніку та озброєння.

Також зі святом українців привітали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, командувач ООС Сергій Наєв, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, мер Львова Андрій Садовий тощо.