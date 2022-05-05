Над Сумщиною збили крилату ракету окупантів
5 травня 2022 , 13:48Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький
ЗСУ збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом.
Крилату ракету збили 5 травня. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
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"Сьогодні наші хлопці збили російську ворожу крилату ракету над Роменським районом! Сумщина – північний форпост України", – написав Живицький.