Надіслав чіткий меседж Росії: сенатор США виступив у Києві

Сенатор США Роб Портман завітав до Києва. У своїй промові він акцентував, що у 2014 році українці обрали бути з Заходом, тепер черга Заходу підтримувати наших громадян.

Американський політик зауважив, що США підбадьорює рішення українців бути вільними і незалежними.

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За словами сенатора, незалежна та суверенна Україна є не лише добром для народу України. Держава важлива для стабільності Європи.

Чіткий меседж Росії

Портман наголосив, що зараз – ключовий момент для того, щоб бути в Україні. Також – надіслати чітке повідомлення Росії.

Для Росії: ми підтримуємо народ України та її уряд… Ми об'єднуємося з нашими союзниками з вільного світу, щоб зробити чіткою нашу підтримку України у відповідь на безпідставну та нічим не підкріплену російську агресію,

– наголосив Портман.

Зокрема, сенатор зауважив на збільшенні фінансування Конгресом США допомоги для України на 300 мільйонів доларів. Також згадав про рішення адміністрації президента Джо Байдена щодо додаткової військової допомоги для Києва.

Союзники України об'єднуються

Портман акцентував, що США об'єднуються з союзниками. Хочуть зробити чіткою підтримку України у відповідь на російську агресію.

Що відомо про загрозу нападу Росії

У січні у США заявили, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором.

Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну. Кажуть, що можуть напасти під "спробою держперевороту".

Американські ЗМІ писали ще восени про загрозу нападу Росії.

До речі, Росія на початку 2022 почала військові навчання у прикордонних областях.

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